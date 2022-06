Elena Del Pozzo, esito autopsia: uccisa con almeno 11 coltellate. “Morte non è stata immediata” (Di sabato 18 giugno 2022) Sono almeno undici le coltellate inferte alla piccola Elena del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa da sua madre, Martina Patti, di 23 anni. Sono questi i primi risultati emersi dall’autopsia effettuata ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania sul corpo della bimba, scomparsa e poi trovata cadavere nei giorni scorsi. Elena Del Pozzo, esito autopsia: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 giugno 2022) Sonoundici leinferte alla piccoladel, la bimba di 5 annida sua madre, Martina Patti, di 23 anni. Sono questi i primi risultati emersi dall’effettuata ieri all’ospedale Cannizzaro di Catania sul corpo della bimba, scomparsa e poi trovata cadavere nei giorni scorsi.Del: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

