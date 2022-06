Deulofeu-Napoli? La risposta a sorpresa di Spalletti (Di sabato 18 giugno 2022) Il Napoli continua a preparare la sua prossima sessione di calciomercato estivo. Gli azzurri dovranno fare i conti con più di una cessione in vista della prossima stagione. Tra malcontenti, richieste di cessioni e mancati rinnovi in tanti potrebbero lasciare il golfo di Napoli tra luglio e settembre. La società partenopea sta già correndo ai ripari in tutti i ruoli nel caso ci sia fumata nera sul rinnovo contrattuale. Gli esempi perfetti sono gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, che hanno rimpiazzato subito i due partenti Ghoulam ed Insigne. Potrebbe esserci quindi una sorta di mini rivoluzione per gli azzurri in virtù dell’importanza dei rinnovi in gioco. Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Meret e Mertens sono solo alcuni dei nomi in questione. Una cessione annunciata sembra inoltre quella di Matteo Politano, che ha esplicitamente chiesto di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 giugno 2022) Ilcontinua a preparare la sua prossima sessione di calciomercato estivo. Gli azzurri dovranno fare i conti con più di una cessione in vista della prossima stagione. Tra malcontenti, richieste di cessioni e mancati rinnovi in tanti potrebbero lasciare il golfo ditra luglio e settembre. La società partenopea sta già correndo ai ripari in tutti i ruoli nel caso ci sia fumata nera sul rinnovo contrattuale. Gli esempi perfetti sono gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, che hanno rimpiazzato subito i due partenti Ghoulam ed Insigne. Potrebbe esserci quindi una sorta di mini rivoluzione per gli azzurri in virtù dell’importanza dei rinnovi in gioco. Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Meret e Mertens sono solo alcuni dei nomi in questione. Una cessione annunciata sembra inoltre quella di Matteo Politano, che ha esplicitamente chiesto di ...

Pubblicità

Ciruzz0N : @lucacerchione Luca il Napoli non prende Deulofeu... È una voce messa ad arte. Secondo me, mi sbaglierò, ma è un co… - Freddo1972 : @napolista E secondo Dotto il Napoli sta comprando Deulofeu per fare un dispetto a Spalletti? Ma avranno parlato e… - NapoliFCNews : Deulofeu, tanti club vogliono l’esterno dell’Udinese: Napoli in pole. Il prezzo – TMW #Napoli #SSCNapoli… - infoitsport : Bucchioni: 'Sliding doors Napoli, Deulofeu vuole fare le visite mediche. Arriva un doppio acquisto?' - infoitsport : Pistocchi: “Napoli, manca la personalità! Deulofeu deve giocare con Mertens!” -