Coldiretti | acque del Po mai così basse da 70 anni

(Di sabato 18 giugno 2022) E' allarme siccità per, secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a - 3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70. In sofferenza anche i ...

Pubblicità

LogToGreen : ++ Siccità: Coldiretti, acque Po mai così basse da 70 anni ++ - MediasetTgcom24 : Siccità, Coldiretti: acque Po mai così basse da 70 anni #coldiretti #po - zav_news : ?? Allarme #siccità, le acque del fiume #Po a livelli mai così bassi da almeno 70 anni. Lago Maggiore al minimo sto… - ioloraccolgo : ++ Siccità: Coldiretti, acque Po mai così basse da 70 anni ++ - climatewatch_ : ?? Siccità, Sala: valutiamo diminuzione livello Naviglio della Darsena per dare acqua ai campi. Coldiretti: acque de… -

Una situazione "drammatica", secondo, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate, con la mancanza di pioggia che in alcune zone dura da quasi tre mesi con il ...A soffrire il caldo sono anche gli animali nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% di latte in ...Pavia, 18 giu. (askanews) - Uno scenario devastante, mai così basso il livello di fiumi e laghi in Italia. Il grande malato è il Po che ha ...(ANSA) - MILANO, 18 GIU - E' allarme siccità per Coldiretti, secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni.