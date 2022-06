Calciomercato Inter – Da Asllani a Lukaku, il punto sulle trattative | VIDEO (Di sabato 18 giugno 2022) L'Inter ha praticamente chiuso per Kristjan Asllani dell'Empoli, mentre c'è una trattativa in corso con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku. Nel VIDEO proposto, il punto sul mercato dei nerazzurri. Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 giugno 2022) L'ha praticamente chiuso per Kristjandell'Empoli, mentre c'è una trattativa in corso con il Chelsea per il ritorno di Romelu. Nelproposto, ilsul mercato dei nerazzurri.

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Nell'affare #Bremer il @TorinoFC_1906 vorrebbe inserire #Casadei, ma per i nerazzurri è in… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: domani nuovo incontro con il Chelsea per #Lukaku. Potrebbe essere una giornata dec… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, stanotte la videoconferenza per #Lukaku con il proprietario del @ChelseaFC - FraLauricella : Il #psg offre un ingaggio da 7,7 milioni a #Skriniar. #lukaku sempre più vicino all’Inter. La #Juventus si avvici… - PietroBoffelli : RT @VannucciJacopo: E comunque #Moratti 6+Bonus a #Dybala e 15 per il prestito oneroso a #Lukaku li dava in scioltezza accendendosi una sig… -