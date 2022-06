ATP Queen’s 2022, Matteo Berrettini: “Match molto duro, ma il mio migliore della settimana. Condizioni? Oggi molto più Londra” (Di sabato 18 giugno 2022) La seconda volta è ancora più bella, perché conferma il suo status di giocatore tra i più forti al mondo sull’erba (e non solo). Matteo Berrettini, battendo anche l’olandese Botic van de Zandschulp, torna in finale al Queen’s a un anno di distanza dalla prima volta, peraltro giocando da par suo e allungando la striscia di successi in fila a otto. Queste le sue prime parole appena messa la racchetta nel borsone: “Incredibile tornare in finale, sono molto felice. E’ stato un Match molto duro, ci siamo fermati per la piOggia. Ho avuto molte chance, sono stato breakkato nel finale di primo set. Ho giocato il mio miglior Match della settimana, ora devo giocare la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) La seconda volta è ancora più bella, perché conferma il suo status di giocatore tra i più forti al mondo sull’erba (e non solo)., battendo anche l’olandese Botic van de Zandschulp, torna in finale ala un anno di distanza dalla prima volta, peraltro giocando da par suo e allungando la striscia di successi in fila a otto. Queste le sue prime parole appena messa la racchetta nel borsone: “Incredibile tornare in finale, sonofelice. E’ stato un, ci siamo fermati per la pia. Ho avuto molte chance, sono stato breakkato nel finale di primo set. Ho giocato il mio miglior, ora devo giocare la ...

