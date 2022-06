Atp Queen’s 2022: Berrettini e Van De Zandschulp interrotti a metà secondo set dalla pioggia (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini e l’olandese Botic Van De Zandschulp dovranno attendere per scendere in campo nella prima semifinale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. Al momento, infatti, il Centre Court è stato coperto con i teloni a causa della pioggia. L’inizio del match, inizialmente previsto per le ore 14:00 italiane, subisce quindi uno slittamento (si partirà non prima delle 14:30). L’azzurro punta a conquistare la seconda finale consecutiva qui a Londra, dove nella passata edizione s’impose nell’ultimo atto contro il britannico Cameron Norrie. Di seguito tutti gli aggiornamenti. ORE 16:03 – Riprende a piovere al Queen’s. La partita tra Berrettini e Van De Zandschulp viene sospesa sul punteggio di 6-4 3-2 30-40 tutto in favore di Matteo. L’olandese aveva ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Matteoe l’olandese Botic Van Dedovranno attendere per scendere in campo nella prima semifinale del torneo Atp 500 del. Al momento, infatti, il Centre Court è stato coperto con i teloni a causa della. L’inizio del match, inizialmente previsto per le ore 14:00 italiane, subisce quindi uno slittamento (si partirà non prima delle 14:30). L’azzurro punta a conquistare la seconda finale consecutiva qui a Londra, dove nella passata edizione s’impose nell’ultimo atto contro il britannico Cameron Norrie. Di seguito tutti gli aggiornamenti. ORE 16:03 – Riprende a piovere al. La partita trae Van Deviene sospesa sul punteggio di 6-4 3-2 30-40 tutto in favore di Matteo. L’olandese aveva ...

