Annuncio-choc di del pianista Giovanni Allevi | “Ho un mieloma | dovrò combattere”

(Di sabato 18 giugno 2022) «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa». Così sui suoi profili social ilrivela di avere un...

Pubblicità

Quellochetutti1 : #GiovanniAllevi ha un tumore. Ecco i dettagli e il suo annuncio?? - essereminimal : Se fossi stato meno convinto sull'efficacia del siero?????????? - infoitcultura : Giovanni Allevi, l'annuncio choc: 'Ho un tumore. Perdonatemi, starò lontano dal palco' - Libero_official : 'La mia angoscia più grande è dare un dolore ai miei familiari'. L'annuncio di Giovanni #Allevi: 'Ho un tumore insi… - bare_skri : Già lo vedo il titolone di domani sul Corriere dello Sport: 'Annuncio choc di Totti: Dybala all'Inter non è dipeso da lui' -

di Giovanni Allevi su Twitter: 'Ho scoperto di avere una neoplasia'. L'artista annuncia così sui social di essere affetto da una malattia. L'di Giovanni Allevi è arrivato poche ...Giovanni Allevi, l'sui social: ecco come sta Molto amato e apprezzato per la sua giovialità e simpatia, Dario, martedì 14 giugno, aveva voluto festeggiare nella sua pizzeria la vittoria ...Giovanni Allevi ha fatto un annuncio choc sui suoi social. “Non ci girero’ intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia piu’ ...«Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa». Così sui suoi profili social il ...