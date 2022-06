Allarme siccità, caldo e mancanza di foraggio stressano le mucche: producono il 10% in meno di latte (Di sabato 18 giugno 2022) L’Allarme siccità risuona nelle stalle e fuori e rimbalza in tutto il Paese, coinvolgendo in un effetto domino, colture e animali. E allora, non sono solo i raccolti bruciati dalla siccità a impensierire gli addetti ai lavori e i consumatori: a soffrire il caldo, sono anche gli animali nelle fattorie, dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% di latte in meno. A lanciare l’ultimo sos è la Coldiretti di Alessandria, che non nasconde la preoccupazione per la mancanza del foraggio per l’alimentazione. Una carenza preoccupante dovuta all’assenza di precipitazioni, che in certe zone ha tagliato di 1/3 le rese. Sos siccità, il problema si estende agli animali: le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) L’risuona nelle stalle e fuori e rimbalza in tutto il Paese, coinvolgendo in un effetto domino, colture e animali. E allora, non sono solo i raccolti bruciati dallaa impensierire gli addetti ai lavori e i consumatori: a soffrire il, sono anche gli animali nelle fattorie, dove lecon le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% diin. A lanciare l’ultimo sos è la Coldiretti di Alessandria, che non nasconde la preoccupazione per ladelper l’alimentazione. Una carenza preoccupante dovuta all’assenza di precipitazioni, che in certe zone ha tagliato di 1/3 le rese. Sos, il problema si estende agli animali: le ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Allarme acqua in mezza Italia: stop agli sprechi. E il delta del Po sa di sale - Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - SkyTG24 : Allarme Siccità, Patuanelli: 'Inevitabile dichiarare lo stato di crisi'. LE FOTO - SPattuglia : RT @SkyTG24: Allarme Siccità, Patuanelli: 'Inevitabile dichiarare lo stato di crisi'. LE FOTO - singerel : RT @GerardoDAmico: Ora allarme e richieste di ristori per i 40* già a maggio, e la siccità che distrugge i campi. Come non fosse colpa solo… -