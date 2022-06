A Roma Tiburtina arriva la mostra “The World of Banksy” (Di sabato 18 giugno 2022) The World of Banksy arriva nella Città Eterna, la mostra dedicata al celebre Street Artist inglese fa tappa a Roma Tiburtina; continuando così il percorso dell’evento espositivo che si sta muovendo attraverso le più belle stazioni italiane. Una tappa praticamente d’obbligo quella della mostra The World of Banksy a Roma; il percorso espositivo, che ha fatto tappa nelle più belle stazioni italiane, non poteva non fermarsi anche a Tiburtina. A Piazzale della Stazione, nelle zone comprensive delle Galleria Commerciale arriva l’esposizione dedicata ad uno degli Street Artist più conosciuti in tutto il mondo. Una esperienza immersiva (The Immersive Experience, come suggerisce anche il ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 giugno 2022) Theofnella Città Eterna, ladedicata al celebre Street Artist inglese fa tappa a; continuando così il percorso dell’evento espositivo che si sta muovendo attraverso le più belle stazioni italiane. Una tappa praticamente d’obbligo quella dellaTheof; il percorso espositivo, che ha fatto tappa nelle più belle stazioni italiane, non poteva non fermarsi anche a. A Piazzale della Stazione, nelle zone comprensive delle Galleria Commercialel’esposizione dedicata ad uno degli Street Artist più conosciuti in tutto il mondo. Una esperienza immersiva (The Immersive Experience, come suggerisce anche il ...

