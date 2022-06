Ultime Notizie – Ucraina | Johnson a Kiev a sorpresa per vedere Zekensky

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 giugno 2022) Borisin visita aper incontrare Volodymir Zelensky il giorno dopo la missione congiunta dei leader europei, Draghi, Macron, Scholz e Iohannis. E’ la seconda visita adel Premier britannico dall’inizio della guerra, dopo quella dello scorso aprile. “Abbiamo una visione comune su come procedere verso la vittoria dell’. Grazie per il vostro forte supporto!”, scrive sul suo canale Telegram il presidente dell’Volodymyr Zelensky, ricordando che “questa è la seconda visita di Borisdall’inizio dell’invasione su larga scala della nostra terra da parte della Russia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione