Ultime Notizie – Stop isolamento positivi: Pregliasco, Ricciardi e Sileri dicono no (Di venerdì 17 giugno 2022) Abolire l'isolamento per i positivi a Covid-19? Le parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, su un possibile provvedimento a breve in merito fanno discutere, creando una spaccatura tra gli esperti che, comunque, sono soprattutto contrari all'abolizione della quarantena nei prossimi giorni. Pregliasco – "Direi che prima di liberare i positivi sarà meglio aspettare un attimo" dice il virologo Fabrizio Pregliasco. "Il trend mostra come ci sia un incremento ormai da tre settimane", spiega il medico all'Adnkronos Salute, tenendo a "ribadire che siamo in una fase di transizione, con onde che sperabilmente non dovrebbero incrementare troppo gli aspetti più tristi della malattia, grazie alla gran quota di vaccinati. Però non sottovalutiamo la situazione". La crescita dell'incidenza, e ...

