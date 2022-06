Udinese, dal Watford potrebbe arrivare Masina (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Udinese potrebbe rinforzare le corsie con l’arrivo dal Watford di Adam Masina: l’ex Bologna potrebbe tornare in Italia L’Udinese sta cercando rinforzi sulle corsie esterne. Uno dei nomi fatti nelle ultime ora è quello di Adam Masina. L’ex Bologna, ora al Watford, potrebbe tornare in Italia e l’ipotesi bianconera al momento è molto forte. Sottil potrebbe avere il primo rinforzo sull’esterno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) L’rinforzare le corsie con l’arrivo daldi Adam: l’ex Bolognatornare in Italia L’sta cercando rinforzi sulle corsie esterne. Uno dei nomi fatti nelle ultime ora è quello di Adam. L’ex Bologna, ora altornare in Italia e l’ipotesi bianconera al momento è molto forte. Sottilavere il primo rinforzo sull’esterno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

LafaReao : 4) Udinese. Il tridente Udogie-Soppy-Success potrebbe competere in dripping anche con le squadre Nba americane (Sop… - diegorizieri : @FCherubiniOff Vendete De Ligt per 110/120 ml, Arthur + Rabiot per 40/50 ml, poi comprate Fabian Ruiz dal Napoli, B… - Domenic36396232 : #Udinese su #CarlesPerez della #Roma per sostituire ormai il partente #Deulofeu, sempre più vicino al #Napoli ( 15m… - TuttoFanta : ?? Dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore dell' #Udinese, scopriamo le caratteristiche di #Lovric in ottica… - Gaddafist1 : @LincBenzy @duncanismo_ Un esempio. Poi nella realtà: due clean sheet in 36 partite, 9 gol presi dall'udinese in 2… -