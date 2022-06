Serena Rossi e il compagno Davide | tutta la verità sul “matrimonio mancato”

Leggi su youmovies

(Di venerdì 17 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e ilancora non si sono sposati, come mai? L’attrice chiarisce una volta per tutte cosa sta accadendo.è appena tornata dalla sua Napoli, dov’è stata per 135 giorni, impegnata nelle riprese della seconda stagione di Mina Settembre. Laè sempre molto franca e in un’intervista a Il Corriere della