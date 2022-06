Roma, prime sirene per Zalewski (Di venerdì 17 giugno 2022) Zalewski è un patrimonio da proteggere, la Roma punta forte su di lui ma è già arrivato il momento di iniziare a ragionare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022)è un patrimonio da proteggere, lapunta forte su di lui ma è già arrivato il momento di iniziare a ragionare...

Pubblicità

LucianoRomeo9 : @bravimabasta Secondo Medvedev “mangiaspaghetti” è un insulto. Va beh, dai, è comprensibile di risentimento per il… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #Celik è a un passo ?? #Pogba, la #Juve riparte da zero #AsRoma - SanSeveroNews : Dalle prime ore di oggi 160 uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, Servizio Centrale I.… - LucianoRomeo9 : @elevisconti Secondo il Signor Medvedev “mangiaspaghetti” è un insulto. Va beh, dai, è risentimento per il fatto ch… - LucianoRomeo9 : Secondo Medvedev “mangiaspaghetti” è un insulto. Va beh, dai, è un pó risentito per il fatto che nel 2022 Roma sia… -