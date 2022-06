**Roma: morte rapper, chieste un'assoluzione e due condanne a 3 anni** (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - chieste un'assoluzione e due condanne a tre anni per favoreggiamento. Sono le richieste del pm di Roma al processo per la morte del rapper Vittorio Bos Andrei, conosciuto come 'Cranio Randagio' trovato senza vita il 12 novembre 2016 dopo una festa in un appartamento di via Anneo Lucano nella zona della Balduina. Il decesso sarebbe stato causato, secondo quanto emerso dall'indagine, da un mix di droghe. L'assoluzione è stata chiesta nei confronti di Francesco Manente, accusato di essere il fornitore della droga e per questo chiamato a rispondere di detenzione di droga e morte come conseguenza di un altro delitto, mentre una condanna a 3 anni è stata chiesta per Pierfrancesco Bonolis e Jaime Garcia De Vincentiis, accusati di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) -un'e duea tre anni per favoreggiamento. Sono le ridel pm di Roma al processo per ladelVittorio Bos Andrei, conosciuto come 'Cranio Randagio' trovato senza vita il 12 novembre 2016 dopo una festa in un appartamento di via Anneo Lucano nella zona della Balduina. Il decesso sarebbe stato causato, secondo quanto emerso dall'indagine, da un mix di droghe. L'è stata chiesta nei confronti di Francesco Manente, accusato di essere il fornitore della droga e per questo chiamato a rispondere di detenzione di droga ecome conseguenza di un altro delitto, mentre una condanna a 3 anni è stata chiesta per Pierfrancesco Bonolis e Jaime Garcia De Vincentiis, accusati di ...

Pubblicità

Mark_DiDonato84 : RT @04_Carmen_20: Cari #M5S la diossina provoca morte quanto, se non più, del #Covid . Per l’obbligo delle mascherine e vaccino in prima fi… - patrabel : RT @04_Carmen_20: Cari #M5S la diossina provoca morte quanto, se non più, del #Covid . Per l’obbligo delle mascherine e vaccino in prima fi… - napam_51 : RT @04_Carmen_20: Cari #M5S la diossina provoca morte quanto, se non più, del #Covid . Per l’obbligo delle mascherine e vaccino in prima fi… - ansim999 : @GiovaQuez Vuole dire che Letta e’ per la morte delle persone, mentre la Meloni darà la vita eterna a tutti. E pure… - _Marco2808 : RT @04_Carmen_20: Cari #M5S la diossina provoca morte quanto, se non più, del #Covid . Per l’obbligo delle mascherine e vaccino in prima fi… -