Roma - Celik, ci siamo: accordo ad un passo col Lilla (Di venerdì 17 giugno 2022) Oramai ci siamo, Zeki Celik dovrebbe essere il secondo colpo della Roma di questa nuova estate. Dopo l'arrivo del serbo Nemanja Matic (ufficializzato nei giorni scorsi), il terzino destro turco ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 giugno 2022) Oramai ci, Zekidovrebbe essere il secondo colpo delladi questa nuova estate. Dopo l'arrivo del serbo Nemanja Matic (ufficializzato nei giorni scorsi), il terzino destro turco ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: venerdì nuovo incontro con il Lille per #Celik. Si proverà a chiudere - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma continua a lavorare per #Celik e #Frattesi - apetrazzuolo : MERCATO - Roma, è fatta per Celik dal Lille - napolimagazine : MERCATO - Roma, è fatta per Celik dal Lille - infoitsport : ROMA, È FATTA PER CELIK DAL LILLE - Sportmediaset -