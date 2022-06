Pubblicità

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Serve un'azione concreta della Russia, è essenziale che Putin metta fine alla guerra e sblocchi l'export… - paolomossetti : Putin: la guerra è stata «la decisione di un Paese sovrano basata sul diritto di difendere la propria sicurezza...… - fashionart19 : 'La fonte saranno i dazi all'esportazione sulla vendita di prodotti agricoli', ha affermato il presidente. PUTIN:… - ilmessaggeroit : Putin, il discorso oggi a San Pietroburgo: «È finita l'era del mondo dominato dagli Usa. Gli obiettivi in Ucraina s… - _TYPEONEGATIVE_ : Questa é la realtà cari UCRAINOMANI... LIVE - Putin: 'L'era del mondo dominato dagli Stati Uniti è finita per sempr… -

Agenzia ANSA

"Tutti gli obiettivi dell'operazione speciale in ucrainarealizzati". Lo ha assicurato il presidente russo Vladimiral forum economico di San Pietroburgo. "L'operazione speciale della Russia in Ucraina è la decisione di uno Stato sovrano ...La Russia - ha aggiunto- non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale, non abbiamo minato i loro porti. Tutti gli obiettivi dell'operazione speciale in ucraina... Putin, saranno realizzati obiettivi operazione Ucraina - Ultima Ora (Agenzia Vista) San Pietroburgo, 17 giugno 2022 'Gli americani hanno imposto sanzioni, poi gli europei li hanno seguite sui nostri fertilizzanti.(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "L'era dell'ordine mondiale unipolare è finita, nonostante tutti i tentativi di conservarlo con qualsiasi mezzo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ...