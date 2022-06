Perché si combatte a Severodonetsk (Di venerdì 17 giugno 2022) Conquistare la città significherebbe per Mosca poter dichiarare raggiunto il suo obiettivo iniziale di “liberare” il Donbass. Per Kiev è la battaglia che potrebbe immobilizzare le forze armate russe, finché arriveranno altre armi occidentali. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 17 giugno 2022) Conquistare la città significherebbe per Mosca poter dichiarare raggiunto il suo obiettivo iniziale di “liberare” il Donbass. Per Kiev è la battaglia che potrebbe immobilizzare le forze armate russe, finché arriveranno altre armi occidentali. Leggi

