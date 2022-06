Oroscopo giornaliero | 17 giugno 2022

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 17 giugno 2022) La luna in Acquario si connette con il fortunato Giove in Ariete alle 3:28, ispirando un’energia accomodante e ottimista! La luna quadra con Urano in Toro alle 21:37, il che potrebbe trovarci ad esplorare emozioni sorprendenti. Siamo pronti ad accelerare con i nostri piani mentre la luna si mescola con Marte in Ariete alle 22:35.