MotoGP, Aleix Espargarò: “La nuova aerodinamica mi permette di spingere di più, sono soddisfatto” (Di venerdì 17 giugno 2022) Aleix Espargarò è soddisfatto del suo lavoro dopo aver chiuso al quarto posto nella classifica combinata complessiva le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato del Sachsenring, come era stato ampiamente pronosticato, il portacolori del team Aprilia ha messo in mostra un ottimo feeling con la propria moto e con il lay-out, per realizzare tempi subito interessanti. Dopo una FP1 nella quale aveva saputo rompere il ghiaccio nella giusta maniera, il pilota spagnolo ha cambiato marcia nella seconda sessione, chiudendo con il tempo di 1:20.219 a 201 millesimi di distacco dalla migliore prestazione di giornata fissata da Francesco “Pecco” Bagnaia, alle spalle anche di Luca Marini e Jack Miller, in un vero e proprio trionfo di Ducati. Il suo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)del suo lavoro dopo aver chiuso al quarto posto nella classifica combinata complessiva le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato del Sachsenring, come era stato ampiamente pronosticato, il portacolori del team Aprilia ha messo in mostra un ottimo feeling con la propria moto e con il lay-out, per realizzare tempi subito interessanti. Dopo una FP1 nella quale aveva saputo rompere il ghiaccio nella giusta maniera, il pilota spagnolo ha cambiato marcia nella seconda sessione, chiudendo con il tempo di 1:20.219 a 201 millesimi di distacco dalla migliore prestazione di giornata fissata da Francesco “Pecco” Bagnaia, alle spalle anche di Luca Marini e Jack Miller, in un vero e proprio trionfo di Ducati. Il suo ...

Pubblicità

Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Due piloti italiani dettano il passo, tre Ducati in vetta e due Aprilia in top ten. Pecco fa il miglior tempo davanti a Lu… - pieroone74 : RT @gponedotcom: La Casa di Noale ha omologato l'inedita aerodinamica. Nelle FP1 del GP di Germania Maverick Vinales la usa su entrambe le… - gponedotcom : Due piloti italiani dettano il passo, tre Ducati in vetta e due Aprilia in top ten. Pecco fa il miglior tempo davan… - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring, Aleix Espargaro: “Difficile dimenticare quanto accaduto a Montmelò”: Il… - Eurosport_IT : Tutto quello che c'è da sapere sul decimo atto del mondiale 2022 della MotoGP ????????? #MotoGP | #GermanGP -