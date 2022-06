Milan | Ursino | “Messias? Avranno ottenuto uno sconto rispetto a quanto pattuito | l’abilità dei dirigenti è evidente”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 17 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe, ex direttore sportivo del Crotone. “Perché risulta così complesso per alcuni calciatori riuscire ad esprimersi in determinate piazze? Ho seguito molto ilquest’anno pered ha avuto un approccio un po’ timido. Ma in realtà questo calciatore non è così, l’anno prossimo farà sicuramente meglio con i rossoneri. Questa è la testimonianza disiano rilevanti il carattere e la personalità per vestire la maglia di determinate big. Perconcerne il Napoli, l’esperienza di De Laurentiis è terminata o il presidente può ancora raggiungere obiettivi importanti con il club azzurro? Aurelio ...