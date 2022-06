Meteo venerdì: temperature elevate, ma forti temporali localizzati. Ecco dove (Di venerdì 17 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’anticiclone africano determina condizioni in gran parte stabili sull’Italia con temperature elevate che continuano a guadagnare qualche grado giorno dopo giorno, a causa del continuo afflusso di correnti calde subtropicali. Tuttavia il suo cuore rimane posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale, dove il caldo risulta più intenso, e si sposta lentamente verso il Mediterraneo centrale. L’Italia rimane quindi marginalmente esposta ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’alta pressione. Queste saranno in grado di attivare alcuni rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e serali in prossimità delle zone di montagna, specie appenniniche, localizzati ma a tratti di forte intensità e accompagnati da ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone africano determina condizioni in gran parte stabili sull’Italia conche continuano a guadagnare qualche grado giorno dopo giorno, a causa del continuo afflusso di correnti calde subtropicali. Tuttavia il suo cuore rimane posizionato sul Mediterraneo centro-occidentale,il caldo risulta più intenso, e si sposta lentamente verso il Mediterraneo centrale. L’Italia rimane quindi marginalmente esposta ad un blando flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro dell’alta pressione. Queste saranno in grado di attivare alcuni rovesci onelle ore pomeridiane e serali in prossimità delle zone di montagna, specie appenniniche,ma a tratti di forte intensità e accompagnati da ...

