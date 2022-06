Mané good - bye Liverpool | giocherà nel Bayern Monaco

(Di venerdì 17 giugno 2022) Sadio Manènel. Secondo 'Sky Deutschland', il club più titolato di Germania ha chiuso l'accordo con il centravanti per il passaggio dal. Il cartellino di, che è ...

Sadio Manè giocherà nel Bayern Monaco. Secondo 'Sky Deutschland', il club più titolato di Germania ha chiuso l'accordo con il centravanti per il passaggio dal Liverpool. Il cartellino di, che è destinato a sostituire Robert Lewandowski al centro dell'attacco, è costato una quarantina di milioni, fra bonus e premi. Il calciatore firmerà in triennale e la settimana prossima volerà ...