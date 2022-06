Lorella Cuccarini torna ad Amici

(Di venerdì 17 giugno 2022)fa tris. La showgirl sarà per il terzo anno una professoressa della scuola didi Maria De Filippi. Una riconferma che non sorprende e che arriva dalla diretta interessata.22 e Rapunzel per“E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto“ ha detto durante la presentazione del rinnovato impegno teatrale., infatti,a recitare con Rapunzel – Il Musical, opera che l’ha vista calarsi per la prima volta nel ruolo della cattiva. Lo spettacolo si riaffaccia in scena tra i titoli di punta della nuova stagione del ...

