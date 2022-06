l’Eurovision Song Contest sarà in Inghilterra (Di venerdì 17 giugno 2022) l’Eurovision Song Contest 2023, non si terrà in Ucraina ma si svolgerà in Inghilterra spiega l’organizzazione del Contest per ragioni di sicurezza. L’ipotesi di trasferire il Contest in Inghilterra é presa in considerazione perché l’UK si è classificata seconda con Sam Ryder alla finale tenutasi il 14 maggio a Torino, quindi avrebbe un ‘motivo’ in più per essere il paese ospitante. Chiunque sia il Paese ospitante però, EBU, la European Broadcasting Union, l’organizzazione che gestisce l’Eurovision, fa sapere che l’evento metterà comunque in evidenza la vittoria dell’Ucraina. Di solito chi vince la competizione, l’anno seguente ha l’onore di ospitarla a sua volta nel proprio Paese nturalmente l’Ucrania a causa della guerra non è in grado di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)2023, non si terrà in Ucraina ma si svolgerà inspiega l’organizzazione delper ragioni di sicurezza. L’ipotesi di trasferire iliné presa in considerazione perché l’UK si è classificata seconda con Sam Ryder alla finale tenutasi il 14 maggio a Torino, quindi avrebbe un ‘motivo’ in più per essere il paese ospitante. Chiunque sia il Paese ospitante però, EBU, la European Broadcasting Union, l’organizzazione che gestisce, fa sapere che l’evento metterà comunque in evidenza la vittoria dell’Ucraina. Di solito chi vince la competizione, l’anno seguente ha l’onore di ospitarla a sua volta nel proprio Paese nturalmente l’Ucrania a causa della guerra non è in grado di ...

Pubblicità

fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: L'#Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in #Ucraina per ragioni di sicurezza e organizzative. Lo rende noto l'#Eb… - inews__24 : ?É arrivata la decisione: l'#Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in #Ucraina #Eurovision2023 - rada_maja : RT @laregione: L’Eurovision song contest 2023 non si svolgerà in Ucraina - laregione : L’Eurovision song contest 2023 non si svolgerà in Ucraina - SPYit_official : L’Eurovision Song Contest 2023 non si svolgerà in Ucraina: ecco dove si farà... #eurovision2023 #ucraina #festival… -