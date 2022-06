La corsa per frenare l'invasione di cavallette in Sardegna (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI Rischia di passare da 30 mila a 50 mila ettari l'infestazione di cavallette che dall'inizio della primavera sta devastando le campagne della Sardegna centrale. Nel 2019, quando il flagello endemico si è ripresentato di nuovo dopo una lunga pausa, erano appena 2 mila quelli interessati. Mentre il governo valuta se dichiarare lo stato d'emergenza e nominare un commissario, nell'isola si moltiplicano le proposte di soluzioni per evitare il disastro, fra cui l'ipotesi d'istituire un'Unità di progetto, come quella che la Regione ha costituito per l'eradicazione della peste suina africana. Coldiretti Nuoro Ogliastra ha proposto un piano in più fasi che permetterebbe di stroncare e prevenire l'invasione entro un anno, anche con la disponibilità dei propri soci ad arare per tempo i terreni dove le locuste depongono le uova. Se non ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI Rischia di passare da 30 mila a 50 mila ettari l'infestazione diche dall'inizio della primavera sta devastando le campagne dellacentrale. Nel 2019, quando il flagello endemico si è ripresentato di nuovo dopo una lunga pausa, erano appena 2 mila quelli interessati. Mentre il governo valuta se dichiarare lo stato d'emergenza e nominare un commissario, nell'isola si moltiplicano le proposte di soluzioni per evitare il disastro, fra cui l'ipotesi d'istituire un'Unità di progetto, come quella che la Regione ha costituito per l'eradicazione della peste suina africana. Coldiretti Nuoro Ogliastra ha proposto un piano in più fasi che permetterebbe di stroncare e prevenire l'entro un anno, anche con la disponibilità dei propri soci ad arare per tempo i terreni dove le locuste depongono le uova. Se non ...

Pubblicità

fedefederossi : Domani alle 14 ci si prepara a partire per la corsa più pazza dell’anno ???? - poliziadistato : L'indimenticabile 'Albertone nazionale' avrebbe compiuto oggi 102 anni. Auguri fin lassù, Maestro, e grazie per le… - Gazzetta_it : Inter, tifosi da record per l'ottavo anno consecutivo. E ora è corsa agli ultimi abbonamenti liberi - CdT_Online : Tre squadre abbandonano la corsa, si ritirano anche Vlasov e Hirschi. Nonostante i contagi per ora la gara continua… - Sevenpress : Oltre 6mila metri di dislivello tra nuoto, bici e corsa per i magnifici 100 di StoneBrixiaMan -