Incendio Malagrotta | con maxi consulenza da 3 a 6 mesi per accertare cause

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Tre mesi di tempo per accertare le cause dell'Incendio scoppiato in alcuni capannoni della discarica di Malagrotta. Sono questi i tempi della maxi consulenza affidata dalla Procura di Roma ai carabinieri del Noe, ai quali, se servirà saranno dati altri 90 giorni di tempo. Nell'indagine, a carico di ignoti, i magistrati capitolini, coordinati dal Procuratore di Roma Francesco Lo Voi, procedono per i reati previsti dall'articolo 449 del codice penale, delitti colposi di danno. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Tra le prime verifiche che saranno avviate, ci sono quelle al sistema antIncendio, per capire se abbiano funzionato correttamente i sistemi di preallarme, di allarme e poi l'apertura delle bocchette dell'acqua.

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio #Malagrotta: interessati alcuni capannoni di trattamento dei rifiuti. Impegnate 10 squadre di… - AmedeoMaiorino1 : RT @valeriogaripoli: In Consiglio la richiesta di Fratelli d'Italia Municipio XI di chiarimenti sull’incendio del Tmb a Malagrotta. Si racc… - stemolinaradio : @Perdukistan È successa. Ricordi il tmb salario. Incendio, blocco, emergenza. Ancora non si sa chi o cosa sia stato… -