“Il sesso non è peccato, anzi. Ne servirebbe di più, non di meno, ma ‘di qualità'”: monsignor Mensuali spiega il documento di papa Francesco (Di venerdì 17 giugno 2022) “Il sesso non è peccato, anzi. Ne servirebbe di più, non di meno, ma ‘di qualità'”. A dirlo è monsignor Riccardo Mensuali, che prova a spiegare il documento “Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale” di papa Francesco, del quale si discute da giorni (anche sui social), in particolare per il passaggio sulla castità prematrimoniale. “Niente sesso prima del matrimonio per i fidanzati”, è la sintesi brutale fatta dai media rispetto al documento curato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia del papa. Ma secondo monsignor Mensuali “è quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ilnon è. Nedi più, non di, ma ‘di'”. A dirlo èRiccardo, che prova are il“Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale” di, del quale si discute da giorni (anche sui social), in particolare per il passaggio sulla castità prematrimoniale. “Nienteprima del matrimonio per i fidanzati”, è la sintesi brutale fatta dai media rispetto alcurato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia del. Ma secondo“è quanto ...

