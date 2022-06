I campioni di scherma si allenano con la realtà virtuale

(Di venerdì 17 giugno 2022), l’11 e il 12 giugno il Centro Commerciale McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, grazie alla partnership con Qlash (società, dal respiro internazionale, di eSports fondata da Luca Pagano), si è trasformato nella “capitale” degli Esport. Nei due giorni, infatti, appassionati e curiosi hanno potuto cimentarsi in giochi come League of Legends, Fortnite, Tekken, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

sportnews201 : Frascati Scherma, tre campioni d’Italia Assoluti: i fiorettisti Mancini e Rosatelli e la sciabolatrice Vecchi? -

Federazione Italiana Scherma

... nella foto), ma in Algeria saranno presenti altri 4olimpici: Mauro Nespoli (tiro con l`arco), Gabriele Rossetti e Jessica Rossi (tiro a volo) e Matteo Tagliariol (). Il Capo ......di 81 atleti (51 ragazzi e 30 ragazze) che hanno gareggiato su quattro prove (, nuoto e ... alla premiazione deiItaliani Under 19 e Under 15. CAMPIONATI ITALIANI MASTER COURMAYEUR 2022 - I CAMPIONI D'ITALIA DELLA 1^ GIORNATA La città di Genova sarà sede dei Campionati Europei di scherma del 2025. Lo ha stabilito il Congresso della Confederazione europea tenutosi ad Antalya, in Turchia, dopo una votazione storica. La città ...ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) - La città di Genova sarà sede degli Europei di scherma nel 2025. E' quanto stabilito dal Congresso della Confederazione Eu ...