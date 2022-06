Giusy Meloni | selfie malandrino allo specchio | l’inquadratura svela tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 giugno 2022)è una delle giornaliste che in questi anni si è messa maggiormente in mostra per una bellezza e un fascino davvero unico e raro. Molte ragazze hanno sempre avuto l’obbiettivo di poter diventare parte integrante del mondo dello spettacolo e della comunicazione, con il ruolo del giornalista sportivo che è cambiato in maniera importante e radicale negli ultimi anni e con le donne che hanno intrapreso a tutti gli effetti questa rivoluzione a dir poco importante, conche ha dimostrato la propria bellezza.foto (Instagram)Se c’è un canale che è stato in grado di ampliare e migliorare sempre di più il mondo della comunicazione sportiva è senza ombra di dubbio SportItalia, con il programma gestito da Michele Criscitiello che ha saputo lanciare una serie ...