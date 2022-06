Filomena Galeone uccisa con 30 coltellate dopo un rimprovero per la Playstation | “Non volevo ammazzarla”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 giugno 2022) C’era sgomento in strada ieri a Napoli mentre tutti si chiedevano che cosa fosse successo in quella casa. Con le immagini del ragazzo con le mani sporche di sangue che chiede qualcosa dal balcone, le persone che hanno assistito alla scena dovranno farci i conti per diversi tempo. Non potranno dimenticare quello che è successo nel giorno in cui il giovane ha ucciso sua madre. Tutto sarebbe iniziato per un banale litigio per la, come si legge oggi su Repubblica, poi l’omicidio. Ha preso un coltello trovato in casa il 17enne di Napoli che ha ucciso mamma, l’ha colpita più volte, forse fino a 30prima di toglierle la vita. Non crede neppure lui a quello che ha fatto, dice che voleva bene a sua madre, parla di una bella famiglia. Ed effettivamente in zona, lo confermano un po’ tutti: ...