(Di venerdì 17 giugno 2022) Drpunta adre la propria posizione nel panorama automotive e aredi. il gruppo molisano ha scelto l'edizione 2022 del Milano Monza Motor Show per ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

... sottolinea Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing di Dr. Una strategia di espansione e consolidamento che non coinvolge solo l'Italia: "Anche europa grazie anche alla ...Successivamente, come amministratore delegato di FiatSpa,il marchio con lo sviluppo e la promozione della nuova 500. Dal 2015 al 2020, quale amministratore delegato di SEAT, ... Dr Automobiles si rafforza, presidia tutti i segmenti del mercato - Il Sole 24 ORE Milano, 16 giu. (askanews) - Dr Automobiles punta ad rafforzare la propria posizione nel panorama automotive e a presidiare tutti i segmenti ...Dopo aver consolidato la propria presenza sul mercato italiano in oltre 15 anni fino all'attuale quota del 1,5%, DR Automobiles Groupe lancia i due nuovi brand Sportequipe ed Ickx che si uniscono alle ...