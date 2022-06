De Luca: “Troppi partiti, serve un’unica grande forza riformista ed evitare spaccature” (Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese Continua a sputare veleno sul Pd e sul Movimento 5 Stelle, chiedendo a gran voce la creazione di un’unica grande formazione riformista il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che – ieri pomeriggio – a Palazzo di Città ha presentato il suo libro “La Democrazia al Bivio”. Quella di ieri è stata l’occasione, per il presidente di Palazzo Santa Lucia, di ribadire – al di là del risultato elettorale – la sconfitta politica dei pentastellati: “Già da tempo le cose erano state chiarite, non dovevamo aspettare il fenomeno delle amministrative, il problema è dove andare, come governare l’Italia perché non mi pare ci siano da altre parti grandi quantità di governo. Dobbiamo lavorare per creare un’unica grande formazione riformista, un ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Erika Noschese Continua a sputare veleno sul Pd e sul Movimento 5 Stelle, chiedendo a gran voce la creazione diformazioneil governatore della Regione Campania, Vincenzo Deche – ieri pomeriggio – a Palazzo di Città ha presentato il suo libro “La Democrazia al Bivio”. Quella di ieri è stata l’occasione, per il presidente di Palazzo Santa Lucia, di ribadire – al di là del risultato elettorale – la sconfitta politica dei pentastellati: “Già da tempo le cose erano state chiarite, non dovevamo aspettare il fenomeno delle amministrative, il problema è dove andare, come governare l’Italia perché non mi pare ci siano da altre parti grandi quantità di governo. Dobbiamo lavorare per creareformazione, un ...

