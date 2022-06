Ancora polemiche su Chiara Nasti: la gravidanza e le donne che 'svaccano' (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il " gamberetto " di Zaniolo, le donne incinte che "svaccano". Chiara Nasti accusata di body shaming sui social dopo la risposta a un commento sui chili in più presi (o meno) in gravidanza. A ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il " gamberetto " di Zaniolo, leincinte che "".accusata di body shaming sui social dopo la risposta a un commento sui chili in più presi (o meno) in. A ...

Pubblicità

Stefmisano : Non sono pronta a tutte le polemiche che ancora ci saranno finché non torneranno in Italia. Non sono pronta #jeru - antonella1997sc : RT @Tess_flowers15: In mezzo a tutte queste polemiche io mi chiedo solo perché non sia stata ancora creata una raccolta fondi per aiutare l… - kfriedstripper : @samywandv penso abbia fatto un po’ il calco con le polemiche, ad esempio è stata una delle prime attrici a fare co… - namelessema_ : RT @Tess_flowers15: In mezzo a tutte queste polemiche io mi chiedo solo perché non sia stata ancora creata una raccolta fondi per aiutare l… - CarlaG13528731 : @LaNotiziaTweet Capisco che Pedulla' abbia sempre avuto un occhio di riguardo per DiMaio ma dopo questo lo ritiene… -