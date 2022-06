“Abbiamo deciso di no”. Belen Rodriguez, la drastica conferma di Stefano De Martino (Di venerdì 17 giugno 2022) Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il matrimonio, la nuova notizia è stata annunciata dal ballerino e conduttore televisivo. Già nei giorni scorsi e anzi nelle ultime settimane si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due ex e ormai non ci sono più dubbi a riguardo, nonostante non abbiano ancora pubblicato foto di coppia sui rispettivi profili social. Ma sono stati beccati in diverse occasioni e anche questa affermazione di Stefano, che sicuramente deluderà i fan, ha comunque ribadito il nuovo avvio della storia. Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il matrimonio, dichiarazioni importanti e molto nette da parte del papà di Santiago. Tra l’altro lei ha corredato la fede al favoloso anello di fidanzamento con brillante che il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)Dee il matrimonio, la nuova notizia è stata annunciata dal ballerino e conduttore televisivo. Già nei giorni scorsi e anzi nelle ultime settimane si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due ex e ormai non ci sono più dubbi a riguardo, nonostante non abbiano ancora pubblicato foto di coppia sui rispettivi profili social. Ma sono stati beccati in diverse occasioni e anche questa affermazione di, che sicuramente deluderà i fan, ha comunque ribadito il nuovo avvio della storia.Dee il matrimonio, dichiarazioni importanti e molto nette da parte del papà di Santiago. Tra l’altro lei ha corredato la fede al favoloso anello di fidanzamento con brillante che il ...

