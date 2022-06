Veronica Pivetti: “Sono prontissima a risposarmi, devo solo trovare un altro ‘pollo'” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Sono prontissima a risposarmi, se qualcuno mi vuole. devo trovare un altro pollo. Fatevi avanti, non siate timidi”. È l’ironico appello lanciato dall’attrice, scrittrice e conduttrice televisiva Veronica Pivetti, ospite domani, giovedì 16 giugno dalle 17, a “L’autostoppista” il programma condotto da Igor Righetti su Isoradio. Domani saliranno a bordo anche, il giornalista e autore televisivo Ivan Damiano Rota e l’influencer con oltre 200 mila follower su Instagram, Lorenzo Castelluccio. Poi, alla domanda con chi le piacerebbe condurre un nuovo programma televisivo, l’attrice e scrittrice non ha dubbi: “Con una persona intelligente. Anche il fascino dipende dall’intelligenza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “, se qualcuno mi vuole.unpollo. Fatevi avanti, non siate timidi”. È l’ironico appello lanciato dall’attrice, scrittrice e conduttrice televisiva, ospite domani, giovedì 16 giugno dalle 17, a “L’autostoppista” il programma condotto da Igor Righetti su Isoradio. Domani saliranno a bordo anche, il giornalista e autore televisivo Ivan Damiano Rota e l’influencer con oltre 200 mila follower su Instagram, Lorenzo Castelluccio. Poi, alla domanda con chi le piacerebbe condurre un nuovo programma televisivo, l’attrice e scrittrice non ha dubbi: “Con una persona intelligente. Anche il fascino dipende dall’intelligenza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

FQMagazineit : Veronica Pivetti: “Sono prontissima a risposarmi, devo solo trovare un altro ‘pollo'” - Nico_Uff_Stampa : RT @ilfattovideo: Veronica Pivetti conduce ‘La donna della domenica’ in esclusiva su TvLoft dal 29 maggio: “Dai libri si passa alla vita” h… - Nico_Uff_Stampa : RT @Carlino_Forli: Cusercoli, ‘Aspettando Mosto’ ospita l’attrice Veronica Pivetti - _PuntoZip_ : Oggi in radio: Veronica Pivetti a “L’autostoppista”. L’attrice ospite di Igor Righetti: su Rai Isoradio - passaggicultura : RT @m_catozzi: Per la prima volta sarò a Passaggi Festival di Fano (PU), e in un duplice ruolo. Sabato 18 giugno alle 21.15, a San Costanz… -