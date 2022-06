Uomini e Donne: voce shock per il prossimo anno (Di giovedì 16 giugno 2022) Le anticipazioni di Uomini e Donne ci fanno sapere che nella prossima stagione qualcosa cambierà e ci saranno tante novità E’ da poco terminato Uomini e Donne che già si pensa alla prossima stagione. L’ultima puntata del dating show è andata in onda con la scelta di Veronica. Ora, in attesa della nuova edizione in rete iniziano già a circolare i nomi dei possibili tronisti. A quanto pare, grazie a qualche ben informato, possiamo anticipare qualcosina… Beh per ora sappiamo che i tronisti dovrebbero essere quattro e tra questi ci sarebbe un volto già noto. Ma andiamo a vedere i dettagli. Tutte le news sulla prossima edizione di Uomini e Donne Grazie ad una fanpage dedicata a Uomini e Donne, possiamo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 giugno 2022) Le anticipazioni dici fsapere che nella prossima stagione qualcosa cambierà e ci sartante novità E’ da poco terminatoche già si pensa alla prossima stagione. L’ultima puntata del dating show è andata in onda con la scelta di Veronica. Ora, in attesa della nuova edizione in rete iniziano già a circolare i nomi dei possibili tronisti. A quanto pare, grazie a qualche ben informato, possiamo anticipare qualcosina… Beh per ora sappiamo che i tronisti dovrebbero essere quattro e tra questi ci sarebbe un volto già noto. Ma andiamo a vedere i dettagli. Tutte le news sulla prossima edizione diGrazie ad una fanpage dedicata a, possiamo ...

