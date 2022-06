Unrae | prolungare termini immatricolazioni | meno fisco su auto aziendali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Anche nel mese di maggio il mercato dell’in Europa continua a registrare un pesante calo delle. Sulla base del risultato dei primi cinque mesi, la stima accreditata da alcuni analisti internazionali indica che nel 2022 il mercato dell’Europa Occidentale possa scendere sotto i 10 milioni divendute, con una perdita di circa 1/3 rispetto ai numeri del periodo pre-pandemia e -7,4% rispetto al 2021. I dati sui cinque major markets d’Europa indicano una flessione tra il 10% e l’11% per Germania, Francia e Spagna, e del 15% per l’Italia, superata in discesa dal Regno Unito che segna -20,6%. L’Italia presenta invece la performance peggiore (-23,9%) nel cumulato del periodo gennaio-maggio. Indi volumi assoluti l’Italia si conferma il quarto mercato fra i cinque maggiori ...