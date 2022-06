Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 4.636 casi e 3 decessi. A Roma 2.822 nuovi positivi (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 4.636 i nuovi contagi Covid nel Lazio registrati oggi 16 giugno 2022 secondo il bollettino della Regione sul’andamento della pandemia di coronavirus. Altri 3 i decessi mentre 503 sono i ricoverati (+23), 36 le terapie intensive (+4) e +6.852 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5% su un totale di 25.036 tamponi. I casi a Roma città sono a quota 2.822. Nel dettaglio i numeri delle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 997 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 1.041 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 784 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 4.636 icontaginelregistrati16 giugno 2022 secondo il bollettino della Regione sul’andamento della pandemia di coronavirus. Altri 3 imentre 503 sono i ricoverati (+23), 36 le terapie intensive (+4) e +6.852 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 18,5% su un totale di 25.036 tamponi. Icittà sono a quota 2.822. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 997 ie 1 decesso; Asl2: sono 1.041 ie 1 decesso; Asl3: sono 784 ie 0 i; Asl ...

