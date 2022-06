(Di giovedì 16 giugno 2022) Il giocatore, appena rientrato dal prestito alla Samp, ha optato per una cena nel nuovo locale dell'argentino insieme a sua moglie

Claudiamarameo : Stefano Sensi è biondo - cosimobat : @Agato_Agato Sensi biondo ?? - soppyzz : sensi si è fatto biondo platino, sta malissimo diobono - intersabri : @Tifosoneroazzur @la_stordita Sensi biondo platino -

Golssip

Sensi si fa biondo e poi passa a salutare il suo amico Lautaro a 'Coraje' Il giocatore, appena rientrato dal prestito alla Samp, ha optato per una cena nel nuovo locale dell'argentino insieme a sua moglie ...