Rottura per una condotta adduttrice, otto comuni a secco in Irpinia (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCausa Rottura condotta adduttrice dn 400 in agro di Cassano Irpino, l'erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all'erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio. I comuni interessati: Nusco, Torella Dei Lombardi, Frigento, Gesualdo, Rocca San Felice, S. Angelo dei Lombardi, Lioni (rurale) e Castelfranci (rurale). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

