Perché Paolo del Debbio non è Dritto e Rovescio questa sera? (Di giovedì 16 giugno 2022) Su Retequattro proseguono gli appuntamenti settimanali con Dritto e Rovescio, il talk show informativo in onda ogni giovedì sera. Chi si è sintonizzato per seguire la puntata di giovedì 16 giugno 2022, però, non può non notare l’assenza del conduttore del programma, ovvero Paolo Del Debbio. Perché Paolo Del Debbio è assente a Dritto e Rovescio? I motivi non sono stati resi noti né da Mediaset, che ogni settimana diffonde un comunicato stampa annunciando i temi e gli ospiti della puntata, né dallo stesso Del Debbio. Ci auguriamo, ovviamente, che il conduttore non abbia alcun tipo di problema e torni prima possibile alla conduzione. Al suo posto, la puntata di Dritto e ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 16 giugno 2022) Su Retequattro proseguono gli appuntamenti settimanali con, il talk show informativo in onda ogni giovedì. Chi si è sintonizzato per seguire la puntata di giovedì 16 giugno 2022, però, non può non notare l’assenza del conduttore del programma, ovveroDelDelè assente a? I motivi non sono stati resi noti né da Mediaset, che ogni settimana diffonde un comunicato stampa annunciando i temi e gli ospiti della puntata, né dallo stesso Del. Ci auguriamo, ovviamente, che il conduttore non abbia alcun tipo di problema e torni prima possibile alla conduzione. Al suo posto, la puntata die ...

