Per Giulia de Lellis seconda volta con il covid: “Le ultime 24 ore peggiori della mia vita” (Di giovedì 16 giugno 2022) Giulia De Lellis da qualche ora non si mostrava sui social e la cosa aveva fatto preoccupare i fan che sono sempre a stretto contatto con lei. Giulia saluta sempre i suoi follower, si dedica a loro, regala consigli e condivide alcuni momenti della sua giornata. Molti si erano accorti che però, negli ultimi due giorni, qualcosa non stava andando come sempre. E non si sbagliavano i follower della bella influencer. Un’ora fa infatti Giulia ha spiegato che cosa sta succedendo e purtroppo, non ci sono buone notizie. La De Lellis, ha contratto il covid per la seconda volta. Dopo quasi un giorno di assenza da Instagram, pochi minuti fa ha rotto il silenzio per comunicare ai suoi fan di non stare bene: è risultata positiva e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022)Deda qualche ora non si mostrava sui social e la cosa aveva fatto preoccupare i fan che sono sempre a stretto contatto con lei.saluta sempre i suoi follower, si dedica a loro, regala consigli e condivide alcuni momentisua giornata. Molti si erano accorti che però, negli ultimi due giorni, qualcosa non stava andando come sempre. E non si sbagliavano i followerbella influencer. Un’ora fa infattiha spiegato che cosa sta succedendo e purtroppo, non ci sono buone notizie. La De, ha contratto ilper la. Dopo quasi un giorno di assenza da Instagram, pochi minuti fa ha rotto il silenzio per comunicare ai suoi fan di non stare bene: è risultata positiva e ...

Pubblicità

fanpage : Una dedica per tutti coloro che non ce l'hanno fatta, ma anche per tutti gli studenti che ancora stanno cercando la… - RaiCultura : I sette finalisti del @PremioStrega nello speciale dedicato di #RaiCultura ???? - enpaonlus : Caccia abusiva tra i vigneti di Corno di Rosazzo, due denunciati - Cronaca - TGR Friuli Venezia Giulia - Ogni bracc… - pieregiuliamore : “Non mi stanchi mai “?? ……..“ Giulia ha dei modi di dirmi le cose che mi fanno impazzire quello di cui ho bisogno p… - artesangiulia : RT @alexiuss11: giulia e sangiovanni aprite un podcast vi scongiuro io vi ascolterei parlare per ore di qualsiasi cosa boh anche della list… -