Pubblicità

Agenzia askanews

Al Nazareno, per ora, si limitano all'auspicio che lonon si traduca in ulteriore elemento di instabilità per il governo, in momento delicato come quello attuale. Per il resto, ci si limita a ...... loa distanza tra queste due opere rappresenta metaforicamente la lotta tra le debolezze e ... le opere Frame, volutamente incompiute, entrano in relazione con chi leobbligandolo a un ... Pd osserva scontro M5s, Letta rievoca "l'Ulivo del '96" Roma, 16 giu. (askanews) - Lo scontro dentro M5s non viene commentato ufficialmente dal Pd e tantomeno da Articolo 1, il refrain è quello della ...Roma, 16 giu. (askanews) - Lo scontro dentro M5s non viene commentato ufficialmente dal Pd e tantomeno da Articolo 1, il refrain è quello della "non ingerenza" negli affari interni di un altro partito ...