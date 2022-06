Omicidio di Elena Del Pozzo, tutti gli aspetti ancora da chiarire (Di giovedì 16 giugno 2022) : l’arma del delitto, il luogo dove la bimba è stata uccisa ed eventuali complici La piccola Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla madre. È stata proprio lei a confessare l’atroce delitto, tuttavia sono molti gli aspetti ancora da chiarire. Innanzitutto, non è stata rinvenuta l’arma del delitto. Altro aspetto su cui gli investigatori stanno cercando di far luce è la possibilità che la donna abbia avuto uno o più complici. La domanda che si pongono, infatti, è se sia possibile che Martina Patti abbia fatto tutto da sola. Per questo motivo, gli inquirenti stanno sentendo amici e parenti della donna in cerca di indizi. L’ipotesi è che la donna abbia avuto un complice nelle fasi successive al delitto, nell’occultamento del cadavere e non nell’Omicidio. Nei prossimi giorni avremo maggiori ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022) : l’arma del delitto, il luogo dove la bimba è stata uccisa ed eventuali complici La piccolaDelè stata uccisa dalla madre. È stata proprio lei a confessare l’atroce delitto, tuttavia sono molti glida. Innanzitutto, non è stata rinvenuta l’arma del delitto. Altro aspetto su cui gli investigatori stanno cercando di far luce è la possibilità che la donna abbia avuto uno o più complici. La domanda che si pongono, infatti, è se sia possibile che Martina Patti abbia fatto tutto da sola. Per questo motivo, gli inquirenti stanno sentendo amici e parenti della donna in cerca di indizi. L’ipotesi è che la donna abbia avuto un complice nelle fasi successive al delitto, nell’occultamento del cadavere e non nell’. Nei prossimi giorni avremo maggiori ...

