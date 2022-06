Pubblicità

vaticannews_it : #Vaticano Il bilancio 2021 dell'Obolo di San Pietro, la colletta che sostiene il ministero e la carità del #Papa ne… - jose_osterno : RT @Avvenire_Nei: Obolo di San Pietro. Nel 2021 raccolti 47 milioni di euro - Avvenire_Nei : Obolo di San Pietro. Nel 2021 raccolti 47 milioni di euro - iconanews : Obolo San Pietro torna a crescere ma in rosso di 18,4 mln - silerenonpossum : ?? Obolo in perdita ?? Nel 2021 le entrate dell'Obolo sono state pari a 46,9 milioni di euro, mentre le spese sosten… -

Vatican News - Italiano

L'diPietro, in calo costante dal 2015, torna a crescere ma chiude il 2021 in 'rosso' per 18,4 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal bilancio dello scorso anno, infatti, l'ha ...In 2021 the's income amounted to euro 46.9 million, while the expenses sustained totaled euro 65.3 million, as shown below in Table 1 Obolo di San Pietro, lo scorso anno finanziati progetti per dieci milioni di euro (ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Obolo di San Pietro, in calo costante dal 2015, torna a crescere ma chiude il 2021 in 'rosso' per 18,4 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal bilancio dello scorso ...Pubblicato il bilancio 2021 della colletta che sostiene il ministero e la carità del Papa nel mondo: circa 47 milioni di euro le entrate, sostegno offerto a situazioni di bisogno in 67 Paesi ...