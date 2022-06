"Non si possono toccare". Selvaggia Lucarelli a gamba tesa sui Ferragnez (Di giovedì 16 giugno 2022) La pubblicazione dell'audio della terapia psicologica ha aperto un fronte di discussione tra Selvaggia Lucarelli e Fedez, accusato di "usare" quell'esperienza per fini social Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) La pubblicazione dell'audio della terapia psicologica ha aperto un fronte di discussione trae Fedez, accusato di "usare" quell'esperienza per fini social

Pubblicità

gparagone : Con Conte e #Draghi il paese si è in due anni ridotto ad avere ministri che 20 metri senza una scorta, per strada,… - santegidionews : Si muore perché cattolici in Indonesia, India, Corea del Nord, Iraq, Siria, Egitto, Nigeria, Kenya. I cristiani del… - EasyInve : 'I periodi di siccità sono causati da condizioni climatiche di lungo periodo, dunque non si risolvono con qualche g… - rwivkw : RT @russ_mario1: Maldini e Massara non possono entrare nel vivo delle trattative, però hanno contattato il Lille per Sanches e chiuso Origi… - AnfetaMilan : Da 11 mesi è su tutti i giornali che Renato Sanches è un obiettivo del Milan Dopo 11 mesi di contatti telefonate i… -