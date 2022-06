Napoli, Osimhen può partire: la cifra mostre che chiede il club! (Di giovedì 16 giugno 2022) Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma una cosa è certa: non sarà un’estate facile quella che si apprestano a vivere i moltissimi tifosi del Napoli. Infatti, dopo l’addio di Insigne che è volato in Canada per vivere una nuova esperienza, in questa sessione di mercato potrebbero partire molti top player che hanno scritto la storia recente del club partenopeo. Oltre Mertens potrebbe partire pure Kalidou Kouibaly e, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche Victor Osimhen. Victor Osimhen Napoli Il quotidiano sportivo rivela che la dirigenza campana potrebbe valutare la cessione dell’attaccante nigeriano se arrivasse un’offerta vicina ai 100 milioni di euro. Il numero 9 azzurro, arrivato dal Lille nel 2020, nonostante l’infortunio allo zigomo che lo ha tenuto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma una cosa è certa: non sarà un’estate facile quella che si apprestano a vivere i moltissimi tifosi del. Infatti, dopo l’addio di Insigne che è volato in Canada per vivere una nuova esperienza, in questa sessione di mercato potrebberomolti top player che hanno scritto la storia recente del club partenopeo. Oltre Mertens potrebbepure Kalidou Kouibaly e, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche Victor. VictorIl quotidiano sportivo rivela che la dirigenza campana potrebbe valutare la cessione dell’attaccante nigeriano se arrivasse un’offerta vicina ai 100 milioni di euro. Il numero 9 azzurro, arrivato dal Lille nel 2020, nonostante l’infortunio allo zigomo che lo ha tenuto ...

Pubblicità

STnews365 : Napoli, ADL fissa il prezzo di Osimhen: Premier League in agguato. Il patron azzurro fissa il prezzo per il proprio… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – Napoli, Broja se parte Osimhen: serve un’offerta irri… - carminemegna : Quando il Napoli seguiva osimhen lèggevo che nn poteva prenderlo xche troppo caro… poi io Napoli lo prese e si iniz… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – L’Arsenal prepara l’assalto per Osimhen: l’offerta en… - NapoliAddict : Napoli, niente Spagna per Osimhen. Gazzetta: “Ci sono Arsenal e United, servono 100 milioni” #Napoli… -