Moto3 | Sergio Garcia e Izan Guevara non sbagliano un colpo | ultima chiamata in Germania per Foggia?

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Indipendentemente dalla questione ‘punti di ritardo in classifica’, va probabilmente tenuta in maggiore considerazione quella dell’impatto psicologico che un’altra disfatta apporterebbe al morale di Dennis. I 95 punti accumulati dall’azzurro sinora in classifica inrappresentano un bottino che, senza dubbio, sarebbe potuto essere maggiore, ma bisogna fare i conti con una prima parte di stagione non particolarmente felice per il pilota della Leopard Racing. D’altro canto, chi sembra non sbagliare mai è la GASGAS Aspar: sia(in testa in classifica con 150 punti) che(secondo a quota 134) stanno dimostrando la propria forza in pista in ogni Gran Premio. Eccezion fatta per i due ritiri, uno a testa, verificatisi rispettivamente negli Stati Uniti (per ...