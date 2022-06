'Martina Patti come Veronica Panarello. Realtà trasformata in fiction' - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con un coltello da cucina. Martina Patti ha colpito la bambina più volt… - rtl1025 : ?? L'ha colpita più volte con un coltello da cucina e poi ha messo il corpo in dei sacchi neri, prima di nasconderlo… - rtl1025 : ?? #Elena potrebbe essere stata uccisa dalla madre Martina Patti 'per via di una forma di gelosia nei confronti del… - palermo24h : L’Ordine degli avvocati interviene al fianco del legale di Martina Patti oggetto di minacce ed… - llilita1402 : RT @ziaarsenico: #chilhavisto Nel frattempo quelli di Facebook stanno insultando tutte le Martina Patti d’Italia… -

Elena Del Pozzo uccisa dalla madre, la ricostruzione del delitto Veronica Panarello, mamma di Lorys, e, mamma di Elena. Due Medee che uccidono i figli. Ci sono punti di contatto tra di loro "Veronica è molto diversa da. Ma su una cosa sono simili: entrambe sono in grado di ...Elena Del Pozzo, 5 anni, uccisa dalla madre a Mascalucia, in provincia di Catania, 23 anni, la mamma - Medea di Mascalucia, racconta con un filo di voce piatto e incolore il film dell'omicidio della sua bambina, cerca di dare un nome al tarlo che si era insinuato ...Lo psichiatra autore della perizia sulla Panarello, che uccise il piccolo Lorys. "Entrambe hanno costruito una messinscena per coprire i due delitti" ...A Martina Patti non andava giù che l’ex compagno si fosse, come si dice, rifatto una vita. Non c’è dubbio che il suo malessere abbia innescato una tragedia, però non si tratta di una tragedia greca.